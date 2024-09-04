Болдышева Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдышева) Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болдышева) Антонина Даниловна
Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдышева Раиса Даниловна
Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдышев Николай Данилович
Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно