Болдышева Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдышева Федосия

Болдышева Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдышева) Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болдышева) Антонина Даниловна

Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдышева Раиса Даниловна

Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдышев Николай Данилович

Отец ребёнка: Болдышев Данил Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдышев Данил Сафронович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.