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(Ковалева) Татьяна Назарова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

14.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Ковалев Азарий (Назар) Федосеев

Мать: Ковалева Евдокия Тимофеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
16.01.1912
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно