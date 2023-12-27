Кузнецов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиПосле 08.03.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 08.03.1903