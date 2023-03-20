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Кирюшкина Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Хряпина Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Московцева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кирюшкин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кирюшкин Егор Владимирович

Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кирюшкин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кирюшкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюшкин Владимир Егорович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно