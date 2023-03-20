Кирюшкина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Хряпина Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Московцева Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кирюшкин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кирюшкин Егор Владимирович
Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кирюшкин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кирюшкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Кирюшкин Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно