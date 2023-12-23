Пыжьянов Алексей юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжьянов Алексей юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1982

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1982

Отец: Пыжьянов Юрий Павлович

Мать: не указана

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