Медведева (Булатова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Булатова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1950

Дочь: Куштанок Валентина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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