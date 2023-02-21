Медведева (Булатова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1950
Дочь: Куштанок Валентина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область