Трусова Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: Сазонова Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Трусов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Трусов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Фёдор
Смерть
Неизвестно