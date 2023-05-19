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Трусова Мария

Место рождения

Подосенье, Подъяблонская волость, Горбатовский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подосенье, Подъяблонская волость, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: Сазонова Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Трусов Фёдор

Подосенье, Подъяблонская волость, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Трусов Фёдор

Подосенье, Подъяблонская волость, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Фёдор

Смерть
Неизвестно