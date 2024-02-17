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муж инны
муж инны
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Древо
Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Инна
Дети
КРИСТИНА
Добавил:
мп
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Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
КРИСТИНА
Мать ребёнка:
Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Инна
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