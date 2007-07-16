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Болдырева Вероника Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2007

Отец: Болдырев Игорь Михайлович

Мать: Болдырева Оксана Вячеславовна