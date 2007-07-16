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Болдырева Вероника Игоревна
Болдырева Вероника Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.2007
Пол
Женский
Отец
Болдырев Игорь Михайлович
1982 г.р.
Мать
Болдырева Оксана Вячеславовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2007
Отец:
Болдырев Игорь Михайлович
Мать:
Болдырева Оксана Вячеславовна
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