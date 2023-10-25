Валуева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самарин Николай

Мать: Самарина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валуева Лиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валуева Лиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валуева Даша

Отец ребёнка: Валуев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валуев Дмитрий

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