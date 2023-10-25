Валуева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самарин Николай
Мать: Самарина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валуева Лиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валуева Лиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валуева Даша
Отец ребёнка: Валуев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валуев Дмитрий