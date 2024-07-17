Ураков Семён Ионов 31.01.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Семён Ионов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

31.01.1916

Дата смерти

13.02.1916

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916

Отец: Ураков Иона Васильев

Мать: Уракова (Вавилова) Ирина Евфимиева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 225об-226, №4)
Крещение
02.02.1916
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - брат Яков [Ионов Ураков]. МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 225об-226, №4)
Смерть
13.02.1916
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 2 недель от слаборождения. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 274об-275, №10)
Похороны
16.02.1916
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 274об-275, №10)

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