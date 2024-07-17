Ураков Семён Ионов
Место рождения
Дата рождения31.01.1916
Дата смерти13.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1916
МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 225об-226, №4)
Крещение
02.02.1916
Восприемник - брат Яков [Ионов Ураков]. МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 225об-226, №4)
Смерть
13.02.1916
В возрасте 2 недель от слаборождения. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 274об-275, №10)
Похороны
16.02.1916
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1916 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 274об-275, №10)