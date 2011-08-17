Карасев Сергей Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.04.1923
Дата смерти17.08.2011
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923
Россия
Рождение ребёнка
10.02.1955
Сын: Карасев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Карасева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Карасев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Карасева Александра Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Карасева Александра Дмитриевна
Смерть
17.08.2011