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Карасев Сергей Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.04.1923

Дата смерти

17.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1923

Отец: Карасев Николай Иванович

Мать: Карасева Степанида Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
10.02.1955

Сын: Карасев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Карасева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Карасев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Карасева Александра Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Карасева Александра Дмитриевна

Смерть
17.08.2011
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