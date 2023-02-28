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Förderer Rafael

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

05.01.1913

Дата смерти

01.02.1966

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913

Отец: Förderer Heinrich

Мать: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
25.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Foerderer Wilhelmine

Ukraine
Рождение ребёнка
30.07.1939

Сын: Förderer Otto

Мать ребёнка: Foerderer Wilhelmine

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
30.06.1941

Сын: Förderer Josef

Мать ребёнка: Foerderer Wilhelmine

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Foerderer Wilhelmine

Смерть
01.02.1966
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