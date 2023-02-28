Förderer Rafael
Место рождения
Дата рождения05.01.1913
Дата смерти01.02.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913
Отец: Förderer Heinrich
Мать: Barbara
Рождение ребёнка
25.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Foerderer Wilhelmine
Ukraine
Рождение ребёнка
30.07.1939
Сын: Förderer Otto
Мать ребёнка: Foerderer Wilhelmine
Рождение ребёнка
30.06.1941
Сын: Förderer Josef
Мать ребёнка: Foerderer Wilhelmine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Foerderer Wilhelmine
Смерть
01.02.1966