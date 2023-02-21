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Gossen (Classen) Martha
Gossen (Classen) Martha
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1918
Дата смерти
1999
Пол
Женский
Отец
Classen Klassen Eduard
1887 г.р.
Мать
?
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918
Отец:
Classen Klassen Eduard
Мать:
?
Смерть
1999
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