Gossen (Classen) Martha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gossen (Classen) Martha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1918

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1918

Отец: Classen Klassen Eduard

Мать: ?

Смерть
1999
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