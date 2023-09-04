Оболонская (Печерская) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ярошевская Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Оболоньская Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Оболонская Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Оболоньская Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Оболоньский Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1789 ст.
Сын: Оболонский Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно