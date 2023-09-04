Оболонская (Печерская) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболонская (Печерская) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ярошевская Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Оболоньская Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Оболонская Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Оболоньская Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Оболоньский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1789 ст.

Сын: Оболонский Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Оболонский Фёдор Андреевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболонский Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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