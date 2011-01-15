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Рохманов Егор Дмитриевич
Рохманов Егор Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2011
Пол
Мужской
Отец
Рохманов Дмитрий Николаевич
1979 г.р.
Мать
Рохманова Лариса Григорьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2011
Отец:
Рохманов Дмитрий Николаевич
Мать:
Рохманова Лариса Григорьевна
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