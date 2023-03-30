Лебедева Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1880

Дочь: Розанова Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лебедев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лебедева Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лебедева Анна Семёновна

Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Семён Захарович