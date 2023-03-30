Лебедева Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1880
Дочь: Розанова Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лебедев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лебедева Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лебедева Анна Семёновна
Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Лебедев Семён Захарович
Бракосочетание
Неизвестно