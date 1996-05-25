Сальникова (Мамедова) Анастасия Фаиговна 25.05.1996 — найти родственников по фамилии на Familio

Сальникова (Мамедова) Анастасия Фаиговна

Автор
АС
Сальникова А.

женский, родилась 25.05.1996, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Борисова Смольнова Ирина Анатольевна12.11.1959 г.р.
Отец
Мамедов Фаиг Камал Оглы25.07.1967 г.р.
Супруги
Сальников Анатолий Евгеньевич15.09.1985 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1996

Отец: Мамедов Фаиг Камал Оглы

Мать: Борисова Смольнова Ирина Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва

город Гагарин, Смоленская область

Бракосочетание
25.08.2022

Муж: Сальников Анатолий Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва

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