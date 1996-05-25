Сальникова (Мамедова) Анастасия Фаиговна
женский, родилась 25.05.1996, Москва, город федерального значения Москва
МатьБорисова Смольнова Ирина Анатольевна12.11.1959 г.р.
ОтецМамедов Фаиг Камал Оглы25.07.1967 г.р.
Супруги
Сальников Анатолий Евгеньевич15.09.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1996
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.08.2022
Москва, город федерального значения Москва
город Гагарин, Смоленская область