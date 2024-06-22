Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович) 30.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1911

Дата смерти

07.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1911

Отец: Отец ?

Мать: (Мать) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маишева) Серафима Петровна

Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина (Маишева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маишев Николай Петрович

Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1952

Дочь: Терещенко (Маишева) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Смерть
07.08.1991

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