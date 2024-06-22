Маишев (Скорняков) Петр Иванович (Федорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1911
Дата смерти07.08.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маишева) Серафима Петровна
Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина (Маишева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1952
Дочь: Терещенко (Маишева) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна
Смерть
07.08.1991