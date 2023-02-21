Христенко Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Васильченко Мария
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Саткинская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Михаил
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Роман
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Иван
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Егор
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Христенко Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Христенко Прокофий
Смерть
Неизвестно