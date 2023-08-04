Потеряева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.2000
Дочь: Щапова Алиса Михайловна
Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
12.04.2003
Дочь: Щапова Яна Михайловна
Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
17.04.2005
Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
07.02.2010
Сын: Щапов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович