Потеряева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.2000

Дочь: Щапова Алиса Михайловна

Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович

Рождение ребёнка
12.04.2003

Дочь: Щапова Яна Михайловна

Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович

Рождение ребёнка
17.04.2005

Сын: Щапов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович

Рождение ребёнка
07.02.2010

Сын: Щапов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Щапов Михаил Борисович

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