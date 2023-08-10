Алин Алексей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алин Алексей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1878 ст.

Сын: Алин Антоний Алексеев

Мать ребёнка: Алина Матрена Евсеева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Алина Матрена Евсеева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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