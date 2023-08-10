Алин Алексей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1878 ст.
Мать ребёнка: Алина Матрена Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Алина Матрена Евсеева
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно