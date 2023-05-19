Некрасова-Усанова (Некрасова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения23.11.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1833
Бракосочетание
09.02.1853
Рождение ребёнка
30.01.1854
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1855
Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1860
Сын: Некрасов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно