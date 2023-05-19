Некрасова-Усанова (Некрасова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова-Усанова (Некрасова) Екатерина Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.11.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1833

Отец: Некрасов Петр Иванович

Мать: Некрасова Татьяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1853

Муж: Некрасов-Усанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1854

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1855

Сын: Некрасов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1860

Сын: Некрасов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов-Усанов Алексей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно