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(Леонова) Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975

Отец: Леонов Михаил Константинович

Мать: Любовь Павловна

Рождение ребёнка
18.02.1994

Сын: Шиврин Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Шиврин Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
21.02.2001

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Яговцев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиврин Алексей Валерьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яговцев Сергей Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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