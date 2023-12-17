(Леонова) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1975
Отец: Леонов Михаил Константинович
Мать: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
18.02.1994
Отец ребёнка: Шиврин Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
21.02.2001
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Яговцев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно