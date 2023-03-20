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Васильев Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Васильев Василий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Устиния Григорьевна

Мать ребёнка: Васильева Наталия Яковлева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Васильев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Васильева Наталия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Наталия Яковлева

Смерть
Неизвестно