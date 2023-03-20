Васильев Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Васильев Василий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Устиния Григорьевна
Мать ребёнка: Васильева Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Васильев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Васильева Наталия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно