Сушкевич Иосиф Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкевич Иосиф Сидорович

Сушкевич Иосиф Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

17.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сушкевич Константин Иосифович

Мать ребёнка: Сушкевич Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сушкевич Таисия Иосифовна

Мать ребёнка: Сушкевич Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.01.1938

Сын: Сушкевич Иван Иосифович

Мать ребёнка: Сушкевич Анна Алексеевна

Смерть
17.07.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close