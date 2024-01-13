Сушкевич Иосиф Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти17.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сушкевич Константин Иосифович
Мать ребёнка: Сушкевич Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сушкевич Таисия Иосифовна
Мать ребёнка: Сушкевич Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.01.1938
Мать ребёнка: Сушкевич Анна Алексеевна
Смерть
17.07.1943