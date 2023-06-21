Беженцев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1981
Рождение ребёнка
18.03.2012
Дочь: Беженцева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бежкнцева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.03.2019
Сын: Беженцев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Бежкнцева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.02.2021
Сын: Беженцев Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Бежкнцева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бежкнцева Наталья Сергеевна