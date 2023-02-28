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Салманов Алексей Иванович

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1834 ст.

Дата смерти

26.06.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1834 ст.

Отец: Салманов Иван Петров

Мать: Салманова Авдотья Левотиева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева

Рождение ребёнка
09.04.1883 ст.

Сын: Салманов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманова Параскева Фокеева

Смерть
26.06.1890 ст.
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