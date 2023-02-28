Салманов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.03.1834 ст.
Дата смерти26.06.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1834 ст.
Отец: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева
Рождение ребёнка
09.04.1883 ст.
Сын: Салманов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Салманова Параскева Фокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1890 ст.