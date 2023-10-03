Сумароков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумароков Александр

Сумароков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумарокова Мария Александровна

Мать ребёнка: Меркулова Яна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумароков Игнат Александрович

Мать ребёнка: Меркулова Яна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Яна Павловна

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