Картазаева Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Картазаев Иван Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картазаева Клава
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картазаева Зина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картазаева Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно