Картазаева Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картазаева Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Картазаев Иван Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картазаева Клава

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картазаева Зина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картазаева Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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