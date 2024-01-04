Узловский Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.2006
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.2008
Сын: Узловский Станислав Максимович
Мать ребёнка: Узловская Елена Борисовна
Рождение ребёнка
16.01.2013
Дочь: Узловская Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Узловская Елена Борисовна