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Узловский Максим Владимирович

Место рождения

Харьковское, Мендыкаринский район, Костанайская область

Дата рождения

05.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковское, Мендыкаринский район, Костанайская область
Бракосочетание
29.07.2006

Жена: Узловская Елена Борисовна

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.2008

Сын: Узловский Станислав Максимович

Мать ребёнка: Узловская Елена Борисовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.2013

Дочь: Узловская Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Узловская Елена Борисовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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