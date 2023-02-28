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Мустафов Башир Мустафович

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Место рождения

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Дата смерти

?.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Баширов Вэлиулла Баширович

Мать ребёнка: Мустафова Гыйззебану

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Биккенова Уммикемал Башировна

Мать ребёнка: Мустафова Минзифа

Рождение ребёнка
1898

Сын: Баширов Хамза Баширович

Мать ребёнка: Мустафова Минзифа

Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Баширов Гумер Баширович

Мать ребёнка: Мустафова Минзифа

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1906

Дочь: Мугинова Хамида Башировна

Мать ребёнка: Мустафова Минзифа

Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафова Минзифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафова Гыйззебану

Смерть
?.06.1916
Янга-Сала, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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