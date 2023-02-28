Мустафов Башир Мустафович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти?.06.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Баширов Вэлиулла Баширович
Мать ребёнка: Мустафова Гыйззебану
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Биккенова Уммикемал Башировна
Мать ребёнка: Мустафова Минзифа
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Мустафова Минзифа
Рождение ребёнка
07.01.1901
Мать ребёнка: Мустафова Минзифа
Рождение ребёнка
?.05.1906
Дочь: Мугинова Хамида Башировна
Мать ребёнка: Мустафова Минзифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафова Минзифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустафова Гыйззебану
Смерть
?.06.1916