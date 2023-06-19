Маклюфа (Мавлыха?) Зейнуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаклюфа (Мавлыха?) Зейнуллина

Маклюфа (Мавлыха?) Зейнуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Абдракип Абдулфаттахов

Отец ребёнка: Абдулфаттах Сеитъягоферовъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гатуря Абдулфаттахова

Отец ребёнка: Абдулфаттах Сеитъягоферовъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Саригаскар Абдулфаттахов

Отец ребёнка: Абдулфаттах Сеитъягоферовъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулфаттах Сеитъягоферовъ

Смерть
Неизвестно