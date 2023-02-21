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Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1902
Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамида
Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минкей
Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин
Смерть
Неизвестно