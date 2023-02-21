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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1902

Сын: Хилажетдинов Хабибулла

Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хилажетдинов Зайнитдин

Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамида

Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилажетдинов Ахмадулла

Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минкей

Отец ребёнка: Тажетдинов Хилажетдин

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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