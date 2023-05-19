Останин Евстигней (Евсегней) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Евстигней (Евсегней) Терентьев

Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Останин Терентий (Терешка) Иванов

Мать: Останина Степанида Юрьева

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Останин Анкидин Евстигнеев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Останин Павел Евстигнеев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Ефимия Евстигнеева

Мать ребёнка: Останина Евдокия Савина

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Останин Фрол Евстигнеев

Мать ребёнка: Останина Евдокия Савина

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Евдокия Савина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762