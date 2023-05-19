Останин Евстигней (Евсегней) Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Останин Анкидин Евстигнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Ефимия Евстигнеева
Мать ребёнка: Останина Евдокия Савина
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Останина Евдокия Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Евдокия Савина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762