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Лебский Пантелей Алексеевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лебский Алексей Власьевич

Мать: Г-жа Алексей Лебский

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Бреус Прасковья Пантелеевна

Мать ребёнка: Марфа

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1895

Жена: Марфа

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Богословская Елена Пантелеевна

Мать ребёнка: Марфа

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лебский Павел Пантелеевич

Мать ребёнка: Марфа

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Алевтина Пантелеевна

Мать ребёнка: Марфа

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Полина Пантелеевна

Мать ребёнка: Марфа

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1940
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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