Лебский Пантелей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лебский Алексей Власьевич
Мать: Г-жа Алексей Лебский
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Бреус Прасковья Пантелеевна
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
1895
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Богословская Елена Пантелеевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лебский Павел Пантелеевич
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Алевтина Пантелеевна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Полина Пантелеевна
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно