(Арефьева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Арефьева) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шляхова Домна Егоровна

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Арефьев Стратон Егорович

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Рождение ребёнка
10.05.1901

Сын: Арефьев Анисим Егорович

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Арефьев Виссарион Егорович

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Рождение ребёнка
12.11.1903

Сын: Арефьев Нила Егорович

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арефьев Евграф Егорович

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русанова Лукия Егоровна

Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович

Смерть
Неизвестно
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