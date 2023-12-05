(Арефьева) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шляхова Домна Егоровна
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Рождение ребёнка
10.05.1901
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Арефьев Виссарион Егорович
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Рождение ребёнка
12.11.1903
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русанова Лукия Егоровна
Отец ребёнка: Арефьев Егор Виссарионович
Смерть
Неизвестно