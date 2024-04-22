Свинин Сергей Павлович
Место рожденияд. Ермакова Шадринского р-на Курганской области
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свинина Варвара Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свинина Варвара Ионовна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Свинина Варвара Ионовна
Смерть
Неизвестно