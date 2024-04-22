Свинин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинин Сергей Павлович

Место рождения

д. Ермакова Шадринского р-на Курганской области

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинин Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Свинина Варвара Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинина Варвара Ионовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Свинин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Свинина Варвара Ионовна

Смерть
Неизвестно

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