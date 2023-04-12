Ступников Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступников Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Ступникова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступников Яков Митрофанович
Мать ребёнка: Ступникова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Прасковья Митрофановна
Мать ребёнка: Ступникова Оксана
Смерть
Неизвестно