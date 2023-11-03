Ненилина (Захарова?) Дарья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1797
Отец: Захаров Дмитрий Никифоров
Мать: Захарова Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
06.11.1835
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов
Рождение ребёнка
23.05.1837
Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно