Ненилина (Захарова?) Дарья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилина (Захарова?) Дарья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Захаров Дмитрий Никифоров

Мать: Захарова Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ненилин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Сын: Ненилин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
06.11.1835

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов

Рождение ребёнка
23.05.1837

Сын: Ненилин Иван Васильев

Отец ребёнка: Ненилин Василий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненилин Василий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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