Анна Маркеловна
Место рожденияШилабовкино д.
Дата рождения1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1799
Муж: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1799
Сын: Ларион Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
17.03.1802
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1804
Сын: Ларион Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич