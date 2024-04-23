Анна Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Маркеловна

Место рождения

Шилабовкино д.

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1799

Муж: Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1799

Сын: Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1802

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1804

Сын: Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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