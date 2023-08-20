Бакрадзе Георгий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакрадзе Георгий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакрадзе Елена (Тамара, Томуська) Георгиевна

Мать ребёнка: Бакрадзе Евгения

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакрадзе Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакрадзе Евгения

Смерть
Неизвестно
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