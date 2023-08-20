Бакрадзе Георгий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакрадзе Елена (Тамара, Томуська) Георгиевна
Мать ребёнка: Бакрадзе Евгения
Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакрадзе Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакрадзе Евгения
Смерть
Неизвестно