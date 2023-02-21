Ковалёв Кузьма Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Кузьма Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалёв Фёдор

Мать: Ковалёва ?

Рождение ребёнка
12.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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