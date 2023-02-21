Ковалёв Кузьма Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалёв Фёдор
Мать: Ковалёва ?
Рождение ребёнка
12.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне