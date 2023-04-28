Митенёва Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митенёва Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Митенёв Михаил Кельсиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенёв Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Митенёв Михаил Кельсиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митенёв Михаил Кельсиевич

Смерть
Неизвестно