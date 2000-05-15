Жихарев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения28.01.1922
Дата смерти15.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
03.01.1945
Мать ребёнка: Жихарева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1950
Сын: Жихарев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Жихарева Валентина Васильевна
Смерть
15.05.2000
Россия, Московская область, Химкинский район, пос. Фирсановка