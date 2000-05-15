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Жихарев Василий Петрович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

28.01.1922

Дата смерти

15.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
1942

Жена: Жихарева Валентина Васильевна

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1945

Сын: Жихарев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Жихарева Валентина Васильевна

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1950

Сын: Жихарев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Жихарева Валентина Васильевна

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
Смерть
15.05.2000
Россия, Московская область, Химкинский район, пос. Фирсановка
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