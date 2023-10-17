Осинцова Соломея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцова Соломея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Осинцов Федот Фотеевич

Отец ребёнка: Осинцов Фатей Пахомович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Палагея Фотеевна

Отец ребёнка: Осинцов Фатей Пахомович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцов Фатей Пахомович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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