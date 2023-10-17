Осинцова Соломея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Осинцов Фатей Пахомович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Палагея Фотеевна
Отец ребёнка: Осинцов Фатей Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно