Стельмухов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмухов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Скоробогатова Просковья Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Стельмухов Евтей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лукерья Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя Брянская область Новозыбковский район село Шеломы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмухов Константин Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмухов Ефим Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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