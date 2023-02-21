Стельмухов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Скоробогатова Просковья Кириловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стельмухов Евтей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лукерья Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Российская Империя Брянская область Новозыбковский район село Шеломы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельмухов Константин Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельмухов Ефим Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно