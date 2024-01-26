Мухтаруллина Римма Нурлимановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухтаруллина Римма Нурлимановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.?

Дочь: Мухтаруллина Лия Нурлимановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганиев Равиль Мусавирович

Смерть
Неизвестно
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