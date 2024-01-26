Мухтаруллина Римма Нурлимановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1970
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.?
Дочь: Мухтаруллина Лия Нурлимановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганиев Равиль Мусавирович
Смерть
Неизвестно