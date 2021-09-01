Волкова (Смолянникова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Смолянникова) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смолянников Анатолий Лукич

Мать: Смолянникова Галина

Рождение ребёнка
07.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.09.2021