Волкова (Смолянникова) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.2021
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смолянников Анатолий Лукич
Мать: Смолянникова Галина
Рождение ребёнка
07.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.09.2021