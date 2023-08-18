Зязин (Зезев) Моисей Ефимов
Место рождениядер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762