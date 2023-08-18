Зязин (Зезев) Моисей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин (Зезев) Моисей Ефимов

Место рождения

дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Между 1705 и 1708 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Зязин (зезев) Ефим Потапов

Мать: Зязина (зезева) Гликерия Сидорова

дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зязина (зезева) София Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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